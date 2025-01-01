Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 1: Dreimal schwarzer Kater
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird im Wald beim Urinieren ohnmächtig - wurde er von dem Fremden niedergeschlagen, der erschrocken daneben steht, oder steckt etwas ganz anderes dahinter? - Saunagäste werden mit starken Verbrühungen in die Notaufnahme eingeliefert. Nach und nach kommen die Spezialisten einem "Anschlag" auf die Schliche. - Ein Lehrer verunfallt im Schulkeller. Doch als die Rettungskräfte den Verletzen retten wollen, fällt plötzlich der Strom aus.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
