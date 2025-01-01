Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 9: Gelegenheit macht Liebe
44 Min.Ab 12
Schock für eine Mutter: Ihr Sohn rennt auf die Straße und löst einen schweren Unfall aus. Hat ihr Teeniesohn etwa im Nachbarhaus geklaut? - Trotz gegenteiliger Diagnose des Hausarztes ist sich ein Mann sicher: seine Frau ist ernsthaft krank! Ihr Zustand ist tatsächlich dramatisch. - Außerdem: Einsatz für die Spezis: heißer Pudding im Ausschnitt einer Kellnerin. Hat ihre Kollegin ihn mit Absicht verschüttet?
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1