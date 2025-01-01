Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 2
Folge 2: Guerilla-Radio

44 Min.Ab 12

Eine dubiose Radiomeldung sorgt auf der Autobahn für einen schweren Unfall. Von wo sendet der gehässige Moderator? Gefährliche Verzweiflung: Ein positiver Schwangerschaftstest bringt eine junge Frau an ihre Grenzen. Von Gelächter zur Hysterie: Nachdem die 18-jährige Gastgeberin einer Sturmfreiparty einen allergischen Schock erleidet, geht es auch ihren Freundinnen immer schlechter.

