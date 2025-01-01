Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 19: Silent Disco
44 Min.Ab 12
Eine Kopfhörer-Party gerät außer Kontrolle und mehrere Gäste müssen wegen eines mysteriösen Pieptons, den aber nicht jeder hören kann, behandelt werden. Was steckt dahinter? - Nach einem Schäferstündchen im Krankenhausbett bricht ein Liebespaar plötzlich zusammen. Lag es am falschen Hilfsmittel? - Eine Frau muss während einer Autofahrt so stark niesen, dass sie einen Unfall baut. Am Unfallort entdeckt der Notarzt den wahren Grund für ihre Beschwerden
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1