Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 8: Zu schnell zu früh zur Welt
44 Min.Ab 12
Ein Auto verunglückt auf einer Landstraße. An Bord eine Schwangere kurz vor der Entbindung. Der Notarzt ist vor Ort, doch der Rettungswagen ist spurlos verschwunden. - Und: Das Team der Notaufnahme hat einen Patienten zu viel: Den vierjährigen Johann, von dem keiner so recht weiß, was er hier will. Dann erscheint auch noch ein Mädchen mit Pony in der Notaufnahme und gibt weitere Rätsel auf ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
Copyrights:© SAT.1