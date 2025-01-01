Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Zu schnell zu früh zur Welt

SAT.1Staffel 7Folge 8
Zu schnell zu früh zur Welt

Folge 8: Zu schnell zu früh zur Welt

44 Min.Ab 12

Ein Auto verunglückt auf einer Landstraße. An Bord eine Schwangere kurz vor der Entbindung. Der Notarzt ist vor Ort, doch der Rettungswagen ist spurlos verschwunden. - Und: Das Team der Notaufnahme hat einen Patienten zu viel: Den vierjährigen Johann, von dem keiner so recht weiß, was er hier will. Dann erscheint auch noch ein Mädchen mit Pony in der Notaufnahme und gibt weitere Rätsel auf ...

