Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 18: Der Schatten
44 Min.Ab 12
Eine erkältete Frau hat einen Verfolger, den niemand anders sehen kann. Halluziniert die junge Frau? - Zwei "Prinzessinnen" haben das gleiche Problem: fiesen Herpes. Die Spezis ermitteln. Wer oder was ist die Ursache dafür? - Beim Joggen im Wald trifft Ärztin Birgit Maas auf eine Elfjährige, deren Familie offenbar giftige Pilze gegessen hat! Sie müssen gefunden und behandelt werden, bevor es zu spät ist ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1