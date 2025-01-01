Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Pack schlägt sich

SAT.1Staffel 7Folge 11
Pack schlägt sich

Folge 11: Pack schlägt sich

44 Min.Ab 12

Zwei erwachsene Männer prügeln sich auf dem Heuboden so heftig, bis einer in die Tiefe stürzt und sich schwer verletzt. Wurde er absichtlich gestoßen? - Und: Bei einer Zoll-Kontrolle auf dem Straßenstrich erleidet ein Freier einen Penisbruch. Er selbst und auch die Dame behaupten felsenfest, ein Ehepaar zu sein. Warum?

