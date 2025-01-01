Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 11: Pack schlägt sich
44 Min.Ab 12
Zwei erwachsene Männer prügeln sich auf dem Heuboden so heftig, bis einer in die Tiefe stürzt und sich schwer verletzt. Wurde er absichtlich gestoßen? - Und: Bei einer Zoll-Kontrolle auf dem Straßenstrich erleidet ein Freier einen Penisbruch. Er selbst und auch die Dame behaupten felsenfest, ein Ehepaar zu sein. Warum?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1