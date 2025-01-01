Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

My home my castle

SAT.1Staffel 7Folge 13
Folge 13: My home my castle

44 Min.Ab 12

Der Traum vom Eigenheim wird für eine Familie zum Albtraum. Mit Beginn der Renovierungsarbeiten verschlechtert sich zusehends ihr Gesundheitszustand. Lastet ein Fluch auf dem Haus? - Ein erfolgreicher Tätowierer "versticht" sich, weil er gezittert hat. Hat er etwas eingenommen oder steckt etwas anderes dahinter? - Die Bio-Tonne eines Mehrfamilienhauses brennt. Unter Verdacht geraten zwei flüchtige Teenager. Oder verstecken sie sich aus einem anderen Grund?

SAT.1
