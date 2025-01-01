Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Ganz schön voll auf großer Fahrt

SAT.1Staffel 7Folge 15
Ganz schön voll auf großer Fahrt

Ganz schön voll auf großer FahrtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 15: Ganz schön voll auf großer Fahrt

44 Min.Ab 12

Es rappelt im Lkw. Als eine erfahrene Lkw-Fahrerin vom Zoll angehalten wird und die Ladeklappe öffnet, erwartet sie der Schreck ihres Lebens. - Ein Po voller Scherben und ein bewusstloser Praktikant. Was war da los im Kopierraum eines Hausmeisterservices? - Ein Handelsvertreter kracht mit seinem Auto vor einen Baum. Doch weshalb hat der sonst so sichere Fahrer die Kontrolle über sein Auto verloren?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen