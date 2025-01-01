Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 7Folge 114
23 Min.Ab 12

Der Verdacht auf Schwarzarbeit führt die Zöllner in eine Wäscherei. Doch als der Buchhalter flieht und die Zöllner eine Türe aufbrechen, kommt eine andere, schockierende Wahrheit ans Tageslicht. - Ein vierjähriges Mädchen vergiftet sich und muss sofort behandelt werden. Der Verdacht fällt auf ein Putzmittel - oder war es der Schnaps vom Opa?

