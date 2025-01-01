Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 115: Mut zur Lücke
23 Min.Ab 12
Eine Frau fährt mit einem Auto in einer Parklücke ohne Rücksicht auf Verluste hin und zurück. Auch Sachschäden und ein verletzter Mann halten die Fahrerin nicht von dem Manöver ab. Können die Spezialisten die Situation unter Kontrolle bringen? - Ein Junge wird seit einem Waldspaziergang mit seinem Onkel vermisst. Die Spezialisten finden bald heraus, warum er verschwand.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1