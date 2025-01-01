Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Falsche (Ge)Fährten

SAT.1Staffel 7Folge 117
Falsche (Ge)Fährten

Falsche (Ge)FährtenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 117: Falsche (Ge)Fährten

23 Min.Ab 12

Der Zoll führt eine Routinekontrolle auf einer Raststätte durch, die eine dramatische Wendung nimmt, als enttarnte Schmuggler skrupellos alle Mittel nutzen, um zu entkommen. - Falscher Alarm! Ein Papagei narrt die Spezialisten mit seinen Hilferufen und rettet damit seiner Besitzerin das Leben.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen