Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 117: Falsche (Ge)Fährten
23 Min.Folge vom 06.07.2025Ab 12
Der Zoll führt eine Routinekontrolle auf einer Raststätte durch, die eine dramatische Wendung nimmt, als enttarnte Schmuggler skrupellos alle Mittel nutzen, um zu entkommen. - Falscher Alarm! Ein Papagei narrt die Spezialisten mit seinen Hilferufen und rettet damit seiner Besitzerin das Leben.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© SAT.1