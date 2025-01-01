Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Ein Schlückchen in Ehren

SAT.1Staffel 7Folge 118
Ein Schlückchen in Ehren

Ein Schlückchen in EhrenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 118: Ein Schlückchen in Ehren

23 Min.Ab 12

Ein Junge klagt über Übelkeit und Bewusstseinsstörungen. Was ist für seinen Zustand verantwortlich? Und wo steckt sein kleiner Bruder? - Eine Jugendliche erleidet auf offener Straße einen Kreislaufkollaps. Als die Spezialisten eintreffen, will sie nicht behandelt werden. Was versucht die junge Frau vor ihnen zu verbergen?

