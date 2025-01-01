Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 7Folge 121
Folge 121: Blau ist eine kranke Farbe

23 Min.Ab 12

Die Spezialisten finden ein Mädchen mit blauen Haaren und Hautausschlag verstört in einer Wohnsiedlung. Die Lage spitzt sich zu, als eine besorgte Mutter hinzu kommt und zwei weitere Kinder als vermisst meldet. Die Spezis stehen vor einem Rätsel. - Beim Versuch, die Gewichte seines Vaters zu stemmen, verunfallt ein Junge auf der Hantelbank dramatisch. Doch wieso hatte der Vater seinen Sohn aus den Augen gelassen?

