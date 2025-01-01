Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 121: Blau ist eine kranke Farbe
23 Min.Ab 12
Die Spezialisten finden ein Mädchen mit blauen Haaren und Hautausschlag verstört in einer Wohnsiedlung. Die Lage spitzt sich zu, als eine besorgte Mutter hinzu kommt und zwei weitere Kinder als vermisst meldet. Die Spezis stehen vor einem Rätsel. - Beim Versuch, die Gewichte seines Vaters zu stemmen, verunfallt ein Junge auf der Hantelbank dramatisch. Doch wieso hatte der Vater seinen Sohn aus den Augen gelassen?
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1