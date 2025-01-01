Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 7Folge 122
Folge 122: Herzlichen Glückwunsch

23 Min.Ab 12

In einem Containerhafen finden Zollbeamte bei zwei Jugendlichen Drogen. Haben die Jungs tatsächlich die abgepackten Tüten auf einem stillgelegten Schiff am Kai gefunden? - Eine aufmerksame Passantin hat aus einem Altkleider-Container das Weinen eines hilflosen Babys vernommen, das nun aber verstummt ist. Die Bergung spitzt sich zu, als aus dem Container Blut läuft.

SAT.1
