Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 149: Die Albtraum-Hochzeit
23 Min.Ab 12
Jule ist Trauzeugin auf der Hochzeit ihrer Schwester und freut sich auf den besonderen Tag. Doch aus der Traumhochzeit wird der reinste Albtraum - das Brautpaar ist verschwunden ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1