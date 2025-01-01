Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 159: Luftstrom
24 Min.Ab 12
Als ein Mann seinen Nachbarn bewusstlos durchs Dachfenster erblickt, wird er ungeplant zum Ersthelfer. Doch seine Maßnahmen sind fehlerhaft. Kommt für den Verunfallten nun jede Hilfe zu spät?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1