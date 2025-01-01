Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 171: Im Scheinwerferlicht
23 Min.Ab 12
Dramatische Szenen im Theater: Eine Burlesque-Tänzerin ist von einer herunterfallenden Lichtanlage schwer verletzt worden. Ein Gerüststab steckt in ihrem Oberschenkel fest ...
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1