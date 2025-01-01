Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 173: Wasserbombe
23 Min.Ab 12
Drama im Hallenbad: Die Schwester der Bademeisterin wird ohnmächtig aus dem Wasser gezogen. Konnte sie sich nicht über Wasser halten oder ist sie Opfer eines rücksichtlosen Badegasts geworden?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1