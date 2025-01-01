Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 182: Wer Lügt, der fliegt
24 Min.Ab 12
Schrecken nach dem Urlaub: Am Flughafen bricht plötzlich ein junger Fluggast zusammen. Hat er tatsächlich eine hochansteckende Tropenkrankheit eingeschleppt? - Ein anonymer Hinweis führt den Zoll zu einem Hotel- und Restaurantbetrieb. Hier sollen Mitarbeiter schwarz arbeiten. Doch die Zöllner werden Zeuge einer noch viel größeren Straftat ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1