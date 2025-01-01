Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 26: Birthday Bus Bash
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird von einem Partybus überrollt - der schockierte Fahrer gibt an, am Steuer kurz ohnmächtig geworden zu sein, zeigt aber sonst keine Symptome. Wie konnte es dazu kommen? Und: Sven leidet an chronischen Schmerzen, sein Privat- und Arbeitsleben liegen inzwischen auf Eis. Die Spezis müssen tief in der Geschichte des Mannes forschen, um seinem Leiden auf die Spur zu kommen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1