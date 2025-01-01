Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

In Schutt und Asche

SAT.1Staffel 7Folge 27
Folge 27: In Schutt und Asche

44 Min.Ab 12

Ein explosiver Fund im Keller versetzt eine Familie in Panik. Als der Familienvater plötzlich auch noch Atemnot bekommt, beginnt ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit. Und: Ein normaler Autounfall wird zum skurrilen Einsatz für die Spezis. Acht Frauen flüchten aus dem Unfallwagen. Vor wem laufen sie davon? Außerdem: Zwei Pick-Up-Artists sitzen nach einer Prügelei in der Klinik. Hinter ihrem Streit verbirgt sich ein pikantes Geheimnis ...

