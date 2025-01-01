Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 28: Die Gewalt des Traums
Ein Narkoleptiker hat einen Unfall verursacht. Sein Sohn muss verletzt ins Krankenhaus. Gefundene Blutspuren stellen den Unfallhergang in Frage. - Eine Frau wird von ihrer Freundin in die Klinik gebracht. Sie hat sich beim Joggen das Bein verstaucht. Wieso hat sie auf einmal Vergiftungserscheinungen? - Beim ersten Date zweier Singles verletzt sich der Mann schwer. Schlimmer noch: Wenig später kommt der Verdacht auf, dass er ein Kidnapper ist ...
Auf Streife - Die Spezialisten
