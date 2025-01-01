Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 29: Voll vernebelt
44 Min.Ab 12
Auf einer Party in einer baufälligen Fabrikhalle verliert eine Frau das Bewusstsein. Herabfallender Bauschutt erschwert den Rettungskräften die Arbeit. - Eine Frau mit einem Ballknebel im Mund benötigt Hilfe. Durch eine Kieferklemme kann sie ihn nicht selbst entfernen. Doch der Zustand der Patientin stellt die Spezis vor ein Rätsel. - Ein Fettbrand in einer Imbissküche ruft die Spezialisten auf den Plan. Ein Mann erleidet Verbrennungen und der Imbissbesitzer ist verschwunden ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1