SAT.1Staffel 7Folge 30
44 Min.Ab 12

Eine junge Frau fährt gegen einen Baum. Noch weiß niemand, warum sie das Fahrzeug so hektisch verlassen wollte. - Eine Patientin leidet unter heftigen Kopfschmerzen. Was zunächst niemand ahnt: Die Situation ist lebensbedrohlich! - Was nach einer Erkältung aussieht, entpuppt sich als gefährliche Seuche und mit einem Mal stehen eine junge Mutter und ihr Kind unter Quarantäne ...

SAT.1
