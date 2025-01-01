Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 31: Verloren im lost place
44 Min.Ab 12
Zwei Teenager-Mädchen, die an einer Schnitzeljagd in einer alten Fabrik teilgenommen haben, sind verschwunden. Was ist ihnen zugestoßen? - Der Fahrer eines Rettungswagens kann während eines Einsatzes auf einmal nichts mehr sehen. In der Klinik deutet alles auf eine neurologische Störung hin - bis eine weitere Person von Sichtproblemen berichtet. - Eine Friseurin kann ihren Beruf krankheitsbedingt nicht mehr ausüben und gerät in Konflikt mit dem Zoll ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1