Auf Streife - Die Spezialisten

Verloren im lost place

SAT.1Staffel 7Folge 31
44 Min.Ab 12

Zwei Teenager-Mädchen, die an einer Schnitzeljagd in einer alten Fabrik teilgenommen haben, sind verschwunden. Was ist ihnen zugestoßen? - Der Fahrer eines Rettungswagens kann während eines Einsatzes auf einmal nichts mehr sehen. In der Klinik deutet alles auf eine neurologische Störung hin - bis eine weitere Person von Sichtproblemen berichtet. - Eine Friseurin kann ihren Beruf krankheitsbedingt nicht mehr ausüben und gerät in Konflikt mit dem Zoll ...

SAT.1
