Auf Streife - Die Spezialisten

Übel mitgespielt

SAT.1Staffel 7Folge 33
Übel mitgespielt

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 33: Übel mitgespielt

44 Min.Ab 12

Eine Frau trifft eine Freundin wieder, die sich merkwürdig verhält. Dann wird klar: Deren Mann hat sich unweit in großer Höhe verletzt und muss dringend gerettet werden. Was wollte er auf dem Turm? - Außerdem: In der Notaufnahme erscheinen Gäste einer Party, die zu kollabieren drohen. Der Party-Service-Besitzerin kommt ein schrecklicher Verdacht: Hat ihr Essen die Leute vergiftet? Und ist das ungeborene Leben ihrer Schwester in Gefahr?

