Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 35: An der Nase herumgeführt
44 Min.Ab 12
Rätselhafter Unfall auf der Autobahn! Das Opfer gibt einem Geisterfahrer die Schuld und ein Zeuge verhält sich verdächtig. - Freund und Mutter leiden unter den Stimmungsschwankungen einer Abiturientin. Ist die junge Frau einfach überfordert oder steckt etwas anderes hinter ihren Wutausbrüchen? - Notfall am Flughafen! Eine Frau hat bereits im Flieger Atemnot bekommen. Die Spezis müssen bis zur Landung warten, um ihr helfen zu können.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1