Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 36: Akt der Verzweiflung
44 Min.Ab 12
Zwei Freundinnen setzen einen aggressiven Mann mit Pfefferspray außer Gefecht. Als dieser ungewöhnliche Symptome zeigt, stehen die Spezialisten vor einem Rätsel. - Eine Frau kommt mit akuten Bauchschmerzen ins Krankenhaus. Steht ihr Gesundheitszustand mit ihrem gewalttätigen Ex-Freund in Verbindung? - Die Spezialisten suchen im Wald nach einem verschwundenen Jäger. Kaum haben sie ihn gefunden, fällt ein Schuss. Hat es jemand auf die Einsatzkräfte abgesehen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1