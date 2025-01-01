Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 37
44 Min.Ab 12

Ein 16-jähriger Junge wird verletzt im Keller eines Wohnhauses gefunden. Eine Nachbarin behauptet, er habe dort unten heimlich geraucht. - Ein Streit im Stall führt dazu, dass die Ältere von zwei Schwestern von einem Pferd getreten wird und in die Notaufnahme muss. - Ein Trecker rollt unkontrolliert auf die Autobahn und provoziert einen Unfall. Warum wurde der Fahrer bewusstlos?

SAT.1
