Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 38: Alles muss rein sein
44 Min.Ab 12
Eine Frau besucht ihre Mutter und entdeckt sie ohnmächtig am Boden liegend! Hatte die trockene Alkoholikerin einen Rückfall oder steckt etwas anderes hinter dem Unfall? - Ein Patient kommt nach einer Panikattacke ins Krankenhaus. Leidet er unter einer posttraumatischen Belastungsstörung oder liegt die Ursache woanders? - Zwei Männer brechen in einem Bio-Restaurant zusammen. Was zunächst nach einer Lebensmittelvergiftung aussieht, endet in einer lebensgefährlichen Situation.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1