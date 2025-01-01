Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alles muss rein sein

SAT.1Staffel 7Folge 38
Folge 38: Alles muss rein sein

44 Min.Ab 12

Eine Frau besucht ihre Mutter und entdeckt sie ohnmächtig am Boden liegend! Hatte die trockene Alkoholikerin einen Rückfall oder steckt etwas anderes hinter dem Unfall? - Ein Patient kommt nach einer Panikattacke ins Krankenhaus. Leidet er unter einer posttraumatischen Belastungsstörung oder liegt die Ursache woanders? - Zwei Männer brechen in einem Bio-Restaurant zusammen. Was zunächst nach einer Lebensmittelvergiftung aussieht, endet in einer lebensgefährlichen Situation.

SAT.1
