Folge 44: Der Wattebausch ist nur der Anfang
Eine halb verhungerte Frau taucht nur in Unterwäsche in einem Wohngebiet auf. Wer ist für ihren Zustand verantwortlich? - Ein angeblich friedfertiger Mann prügelt plötzlich grundlos auf seinen besten Freund ein und ein Röntgenbild seines Magens gibt weitere Rätsel auf. - Ein Mann wehrt sich gegen die Behandlung durch das Rettungsteam, dabei geht es ihm immer schlechter. Warum weigert sich der arbeitslose 45-Jährige, sein Zuhause zu verlassen?
