Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 45: Kinder sind das Salz der Erde
44 Min.Ab 12
Der Vater von drei Töchtern bricht beim Bau eines Puppenhauses zusammen. Die Spezialisten vermuten zunächst einen Stromschlag. Doch der wahre Grund ist weitaus dramatischer. - Eine Foodbloggerin wird mit Verdacht auf Venenthrombose in die Klinik eingeliefert. Doch plötzlich wird der Zustand der Frau immer kritischer. - Im Keller eines Einfamilienhauses kommt es zu einem Knall und starker Rauchbildung. Die verzweifelte Mutter vermisst noch ihren jüngsten Sohn.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1