Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 47: Der röchelnde Schwan
44 Min.Ab 12
Während einer Nachschreibeklausur bricht ein Abiturient auf der Toilette zusammen. Reine Simulation oder ein akuter Notfall? Außerdem: Zwillingsschwestern verunglücken zeitgleich an unterschiedlichen Orten. Eine der jungen Frauen erleidet einen diabetischen Schock. Aber die rettende Insulinspritze verschlimmert den Zustand dramatisch ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
