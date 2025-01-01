Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 50: Sein größter Laster
45 Min.Ab 12
Mit vereinten Kräften: Ein Lkw gerät ins Schlingern und kippt, zwei Autos kollidieren. Die Spezialisten haben alle Hände voll zu tun, der Lkw droht in Brand zu geraten. Zeitgleich entdecken die Auf-Streife-Polizisten Hinweise auf ein illegales Straßenrennen ... Das Leben einer jungen Frau hängt nach einem Saunabesuch am seidenen Faden. Ihr Mann muss in der Notaufnahme seine schwerste Entscheidung treffen ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1