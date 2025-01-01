Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 53: Jetzt zuschlagen
45 Min.Ab 12
Gemeinsam stark: In einem Einkaufscenter müssen Auf-Streife-Polizisten eine Schlägerei um angeblich kostenlose Küchenmaschinen stoppen. Die Spezialisten rücken nach, um die Verletzten zu behandeln, als eine Frau gefährlich die Rolltreppe hinabstürzt. Derweil decken die Beamten auf: Die angebliche "Gratis-Aktion" ist ein Betrug. Wer steckt dahinter? Und was bezweckt er?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1