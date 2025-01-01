Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Unfreiwillig abgeschleppt

SAT.1Staffel 7Folge 55
Unfreiwillig abgeschleppt

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 55: Unfreiwillig abgeschleppt

44 Min.Ab 12

Auf der Landstraße entdecken eine Frau und ihre Tochter ein verunfalltes Auto, das die Spezis auf die Spur eines düsteren Geheimnisses bringt. - Ein Ehemann ist einen Abhang heruntergestürzt, weil er ein Familienfoto schießen wollte. Doch der Arzt macht eine lebensbedrohliche Entdeckung jenseits der akuten Verletzungen. - Beim Zolleinsatz wegen Schwarzarbeit geraten zwei Nachbarn aneinander. Dann bricht ein junger Mann zusammen. Gibt es einen Zusammenhang?

