Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 7Folge 56
Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 56: Outdoor Daddies

44 Min.Ab 12

Es sollte ein Vater-Tochter Wochenende in der Natur werden, doch als die Mädchen am Morgen aufwachen, sind die Väter verschwunden. Die Spezis machen sich auf die Suche. - Und: Eine Auszubildende stürzt kurz vor ihrer Abschlussprüfung in eine Mehlmischmaschine und verletzt sich. Wie konnte es dazu kommen? - Außerdem: Ein verlassenes Auto steht qualmend auf einem Rastplatz, es ist gegen eine Mülltonne gefahren, am Lenkrad ist Blut. Was ist passiert und wo sind die Insassen?

