Auf Streife - Die Spezialisten

Ätzende Bekanntschaft

SAT.1Staffel 7Folge 57
Ätzende Bekanntschaft

Ätzende BekanntschaftJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 57: Ätzende Bekanntschaft

44 Min.Ab 12

Eine Frau besucht ihren Bruder, um ihn nach seiner Trennung zu unterstützen. Doch er scheint schon eine neue Freundin zu haben, die von der Schwester verletzt und halbnackt in der Wohnung aufgefunden wird. - Außerdem: Eine Tagesmutter hat trotz Impfung Masernsymptome. Was steckt dahinter? - Und: Ein Auto wird entdeckt, in dem jemand aus dem Kofferraum um Hilfe schreit. Davor befindet sich ein großer, bellender Hund. Was ist hier vorgefallen?

