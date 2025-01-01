Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 61: Schiffbruch mit Meerjungfrau
44 Min.Ab 12
Zwei Meerjungfrauen geraten in Seenot, doch den DLRG erwartet noch eine größere Herausforderung. Am Grunde des Sees wird eine dritte Person vermutet. - Eine Frau bricht nach der Blutspende zusammen. Sie schwört, dass sie sich an die vorgeschriebenen Zeitabstände hält. Doch in den letzten Monaten hat sie 15 Kilo abgenommen. - Ein Dreijähriger wird alleine in einem verschlossenen Pkw auf einem Autobahn Rastplatz aufgefunden.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1