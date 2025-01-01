Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

William will not tell

SAT.1Staffel 7Folge 65
Folge 65: William will not tell

44 Min.Ab 12

Ein unbeliebter Sportlehrer wird beim Training hinterrücks mit einem Pfeil abgeschossen! Erst halten die Schüler zusammen, doch dann brechen sie ihr Schweigen. Was ist passiert? - Wegen eines vermeintlich harmlosen Tanzkurses mit dem Arbeitskollegen muss sich eine Frau vor ihrem eifersüchtigen Mann erklären. - Eine Frau wird auf einem Rastplatz von einem unbekannten Mann angefahren. Doch dann werden Fotos von ihr in seinem Pkw gefunden. Was führt der Mann im Schilde?

SAT.1
