Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 66: Eine dufte Hochzeit
44 Min.Ab 12
Eine Hochzeitsgesellschaft hält mitten auf der Autobahn und sorgt für einen Stau: Doch was zunächst wie eine verbotene Party aussieht, hat einen gefährlichen Grund. - Zwei Jungs verschwinden und die einzige Spur sind ihre Roller. Die Suche führt die Spezis auf einen Schrottplatz. - Ein Streit im Kinderzimmer endet für zwei Schwestern in der Notaufnahme. Doch erst ein rätselhaftes Ultraschallbild verrät den Spezis den wahren Hintergrund des Konflikts der Kinder.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1