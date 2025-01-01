Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 68: Ecall to Nowhere
44 Min.Ab 12
Rätselhafter Einsatz für die Spezis: Ein Unfallwagen, der einen automatischen Notruf abgesetzt hat, ist spurlos verschwunden. - Ein junger Mann wurde gerade noch rechtzeitig vor dem Ertrinken gerettet. Wieso konnte sich der Leistungsschwimmer nicht mehr über Wasser halten? - Mit 30 noch bei Mutti! Ein Nesthocker stürzt die Treppe hinunter. Hat er einen Schlaganfall gehabt?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© SAT.1