Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 69: Auf der (Unfall-)Flucht
44 Min.Ab 12
Eine 49-jährige Mutter soll einen Skater angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen haben. Doch woher stammt ihre Kopfplatzwunde? - Ein 21-Jähriger, nur mit Shorts und Badelatschen bekleidet, bricht auf einem Rastplatz mit Bauchschmerzen und Atemnot zusammen. Was ist dem jungen Mann passiert? - Bei einer Cheerleading-Probe stürzt eine Sportlerin und kann ihre Beine nicht mehr spüren. Doch dies soll nicht der einzige Notfall bleiben.
