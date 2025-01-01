Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 70: Abi auf dem Abstellgleis
44 Min.Ab 12
Eine Abiturientin liegt schwer verletzt neben einem Bahngleis. Wenig später wird ein Wagonsprayer bewusstlos aufgefunden. Sind die beiden Opfer einer Gewalttat? - Ein Mann wird zusammengeschlagen, weil er mit einer Erektion in der U-Bahn eine Frau belästigt haben soll. Ist der Mann tatsächlich ein übergriffiger Sexualtäter? - Notfall in der Kita: Eine Erzieherin liegt in einer Blutlache im Flur, während die Kinder unbeaufsichtigt draußen spielen.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1