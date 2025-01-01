Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 73: Fahrenheit 32
44 Min.Ab 12
Eine Frau findet ihren Freund bewusstlos und mit einer Platzwunde am Kopf im Fleischerei-Familienbetrieb. Ein Sturz? - Eine Patientin kommt mit Lähmungserscheinungen in die Klinik. Als klar wird, dass sie womöglich an einem Hirntumor leidet, fällt sie eine folgenschwere Entscheidung. - Zwei Models erleiden bei einer Autoshow einen Kollaps. Eine allergische Erkrankung kann bald ausgeschlossen werden. Doch dann gerät eine spezielle Maske der Frauen ins Visier der Spezialisten.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
