Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 74: Die Brücke von Fühlingen
44 Min.Ab 12
Ein junger Mann hängt regungslos am Seil unter einer Brücke und droht, ins Wasser zu stürzen. Was hat er dort zu suchen? - Außerdem: Ein Familienausflug mit Hund endet nach einem Unfall des Vaters in der Notaufnahme: Wieso kann er plötzlich nichts mehr hören? - Und: Eine Hobbytöpferin bekommt zittrige Hände. Sie befürchtet, an Parkinson erkrankt zu sein. Da beginnen plötzlich die Hände des Ehemannes ebenfalls an zu zittern ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1