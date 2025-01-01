Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 75: Schweinefraß
44 Min.Ab 12
Ein Kind wählt den Notruf, weil es seinem "ungefähr vierjährigen" Freund nicht gut geht. Was ist passiert? Auf die Spezis wartet ein sonderbarer Einsatz! - Und: Ein 38-Jähriger will einen Reifen wechseln, plötzlich sinkt der Wagenheber ab und der Mann klemmt unter dem Auto fest. Ein Unfall oder eine geplante Tat?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
