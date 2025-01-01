Auf Streife - Die Spezialisten
Die Spezialisten werden mit einem ungewöhnlichen Fall konfrontiert. Zwei Männer liefern sich auf der Autobahn eine mörderische Prügelei. Was hat sie so in Rage gebracht? - Nach einem Cafébesuch klagen mehrere Gäste über starke Beschwerden. Zunächst deutet alles auf eine Vergiftung hin, doch dann macht der Arzt eine schaurige Entdeckung. - Auf einer Gruppenreise wird eine junge Frau mit blutender Wunde an der Schläfe aufgefunden ...
